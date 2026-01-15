У Кабміні повідомили, яким і де буде послаблення комендантської години

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуація визначить території, на якій діятимуть послаблення комендантської години, Перше засідання з цього питання відбудеться завтра. Про це у телеграмі повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про території, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Прем’єрка додала, що на визначеній території під час комендантської години громадянам буде дозволено:



• без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. До зазначених місць не належать розважальні заклади;

•рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці, додала Свириденко.

Президент Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години. «Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей і бізнесу були всі необхідні можливості», – написав він у телеграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.