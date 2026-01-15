Резервна генерація: в уряді анонсують спрощення підключень

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації. Про це вона написала у телеграмі.

За її словами, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання.

Про результати комісія доповідає уряду протягом тижня, додала Свириденко.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



