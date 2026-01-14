КМДА: у Києві вже змонтували п’ять міні-ТЕЦ, дві з них вже працюють

У Києві вже змонтували п’ять когенераційних установок із захистом другого рівня (міні-ТЕЦ), повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.

Пантелеєв зазначив, що їхня загальна потужність – 66 мегават, але це не покриє споживання всього міста взимку, робота цих станцій спрямована на заживлення окремих обʼєктів критичної інфраструктури.

«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики – завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегават… Ми плануємо її запустити у березні», – сказав він на брифінгу.

За словами Пантелеєва, установки будуються одразу в захисних спорудах.

Когенераційна установка одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива. Київ оголосив тендер на закупівлю 15 когенераційних установок ще у 2024 році. Строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг вказувався 31 грудня 2025 року.

Як заявив Петро Пантелеєв в інтерв’ю hromadske, ці газопоршневі установки – міні-ТЕЦ – є засобами резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури.

«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) – коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд», – розповідав він.

Раніше сьогодні прем’єрка Юлія Свириденко, виступаючи в парламенті, заявила, що в разі якщо не буде масованих російських атак, то з вечора 15 січня в Києві буде поліпшення графіків електропостачання.