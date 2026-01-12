Норвегія виділяє Україні близько 17 мільярдів гривень – на енергетику та інші потреби

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який 12 січня перебуває з візитом у Києві, оголосив про виділення Україні допомоги на 4 мільярди крон (це близько 17 мільярдів гривень за поточним курсом). Ці ресурси будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.

«Сьогодні в Києві 16 градусів морозу. Ми можемо тільки уявити, як холодно, коли електроенергія зникає і зникає, часто на шість годин поспіль (це усереднений показник, зараз у багатьох районах столиці та Київщини світла немає і на триваліші періоди – ред.). Це гроші, які Україні дуже потрібні, і які їй потрібні зараз. Кілька разів на тиждень Росія атакує інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання звичайних людей в Україні. Забезпечення того, щоб українці могли зігрітися, готувати їжу і жити своїм життям більш-менш як зазвичай, є дуже важливим для того, щоб вони могли продовжувати витримувати цю війну. Війну, яку вони ведуть від імені нас усіх», – наголосив Ейде.

Норвезька допомога розподілятиметься через таких партнерів, як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейське енергетичне співтовариство, яке має на меті розширити внутрішній енергетичний ринок ЄС на треті країни, зокрема й Україну.

Особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася останнім часом на лівому березі Києва та прилеглих районах столичної області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики.



