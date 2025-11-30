Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль

Міністри оборони України Денис Шмигаль і Норвегії Торе Сандвік підписали документ про спільне виробництво українських дронів, зазначив український чиновник у фейсбуці.

«Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України», – повідомив міністр оборони.

Шмигаль наголосив, що наступний етап передбачає швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

«Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами», – підкреслив Шмигаль.

Він подякував Норвегії за підтримку України, а також зауважив: «Цей проєкт – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу».

Програма підтримки України за програмою Нансена була започаткована в Норвегії у лютому 2023 року. У листопаді 2024-го норвезькі політичні партії домовилися про розширення і продовження програми ще на три роки – до 2030 року.



