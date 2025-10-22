Зеленський прибув до Норвегії, там оголосили про додаткову підтримку української енергетики

Норвегія додатково виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 150 мільйонів доларів) на закупівлю газу для України, повідомив норвезький прем’єр-міністр Йонас Ґар Стьоре під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло 22 жовтня.

«Хочу оголосити сьогодні, що ми виділяємо додатковий пакет на закупівлю газу для зими обсягом близько 100 мільйонів доларів», – сказав Стьоре.

Його зустріч із Зеленським пройшла в рамках візиту українського президента до Європи і відбулася «з міркувань економії часу» в аеропорту Гардермуен.

«Підтримка України з боку Норвегії є сильною і продовжується. Вкрай важливо вести тісний діалог з українською владою, щоб підтримка відповідала потребам України», – заявив норвезький прем’єр.

Як повідомили в уряді Норвегії, згаданий внесок є частиною програми Нансена для України і доповнює попередню підтримку на закупівлю газу в 2025 році. Таким чином, Норвегія підтримала Україну на загальну суму 6,1 мільярда норвезьких крон на імпорт газу з 2022 року, кажуть в уряді.

«Ми дуже вдячні вам, народу Норвегії, за те, що ви рятуєте життя наших людей. Це дуже важливо, тому що Росія атакує нас щодня… Ми вдячні за вашу підтримку і ми говорили про її продовження у 2026 році», – сказав Зеленський після зустрічі.

Стьоре повідомив, що знову зустрінеться з Зеленським «у п’ятницю, коли європейські партнери зберуться разом». Саміт лідерів ЄС пройде 23-24 жовтня в Брюсселі.

Програма підтримки України за програмою Нансена була започаткована в Норвегії у лютому 2023 року. У листопаді 2024-го норвезькі політичні партії домовилися про розширення і продовження програми ще на три роки – до 2030 року.