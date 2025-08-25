Уряд Норвегії пропонує парламенту виділити близько 8,4 млрд доларів на допомогу Україні в 2026 році

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про намір його уряду продовжити військову підтримку України у 2026 році. Він оголосив про це 25 серпня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Уряд має намір зберегти надзвичайну підтримку України з боку Норвегії наступного року і пропонує виділити загалом 85 мільярдів норвезьких крон (близько 8,4 мільярда доларів – ред.) на військову і цивільну підтримку. Це критичний час у боротьбі України. Поки тривають переговори про припинення вогню і мир, в Україні триває війна. У нинішній ситуації важливо підтвердити нашу постійну рішучу підтримку України: політичну, фінансову й військову. Ми вважаємо життєво важливим зберегти нашу надзвичайну підтримку в рамках Програми Нансена», – сказав Стьоре.

Якщо Стортинг (парламент Норвегії) схвалить пропозицію, це збільшить загальний обсяг фінансування підтримки України з боку Норвегії до 275 мільярдів норвезьких крон (понад 27 мільярдів доларів), зазначили в уряді.

Крім того, у Кабінеті міністрів Норвегії заявили, що, як і у 2025 році, більша частина фінансування буде використана для надання військової підтримки.

«З цього фінансування 50 мільярдів норвезьких крон буде повністю використано для підтримки міжнародних ініціатив і закупівель в українській оборонній промисловості, як це було цього року. Остаточне рішення щодо розподілу решти фінансування ще не ухвалене. Це питання буде обговорене в Стортингу», – йдеться в повідомленні.

Програма підтримки України за програмою Нансена була започаткована у лютому 2023 року. У листопаді 2024-го норвезькі політичні партії домовилися про розширення і продовження програми ще на три роки – до 2030 року.