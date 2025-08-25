До Києва прибули прем’єр Норвегії і віцеканцлер Німеччини

До Києва 25 серпня прибули прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і міністр фінансів – віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль.

Про прибуття Стьоре повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який разом з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрів норвезького прем’єра на залізничному вокзалі в Києві.

«Норвегія є одним з наших найближчих союзників. Візит прем’єр-міністра для переговорів з президентом Зеленським є потужним знаком солідарності та підтримки нашого народу», – написав Сибіга в соцмережі X.

Про також неоголошений раніше візит до Києва віцеканцлера – міністра фінансів Німеччини Ларса Клінґбайля, повідомили агенції Reuters і dpa.

За повідомленням, під час свого візиту Клінґбайль планує зустрітися з представниками українського уряду, парламенту і громадянського суспільства.

«Путін не повинен мати ніяких ілюзій щодо того, що підтримка Німеччини України може похитнутися», – цитують агенції німецького посадовці.

По прибуттю до Києва він наголосив на необхідності «надійних гарантій безпеки, які забезпечать тривалий мир для України». «Ми тісно консультуємося з міжнародними партнерами. Німеччина виконає свої обов’язки», – сказав Клінґбайль.

Напередодні в Управлінні держохорони попереджали про обмеження дорожнього руху в центрі Києва 25 серпня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Напередодні, в День Незалежності України, до Києва приїхав спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Він був присутнім на урочистості з нагоди Дня Незалежності у центрі Києва, де зі зверненням виступив президент Володимир Зеленський. Крім того, разом із Келлогом участь у заході взяли представники і посадовці інших країн, зокрема прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

В Офісі президента України також повідомляли, що в Києві відбувся оборонний форум, на який прибули дев’ять міністрів оборони країн-партнерів. Минулої п’ятниці у Києві з візитом перебував генсекретар НАТО Марк Рютте.