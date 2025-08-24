Канада передасть Україні зброї на 1 млрд доларів – Карні

Канада передасть Україні озброєння на 1 млрд доларів, повідомив прем'єр-міністра Канади Марк Карні під час виступу у Києві.

«На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», – сказав він.

За словами прем’єра, Канада надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам.

«Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей», – додав Карні.

У День Незалежності до Києва приїхав спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Він був присутнім на урочистості з нагоди Дня Незалежності у центрі Києва, де зі зверненням виступив президент Володимир Зеленський.

Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави. Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність.