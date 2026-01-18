Поліція збільшує кількість патрулів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці – МВС

Поліція збільшує кількість патрулів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

«Збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час», – наголосили в відомстві.

У МВС кажуть, що основні завдання поліцейських: підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням; недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури. Також поліція оповіщує про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії.

«Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу», – закликали в МВС.

У МВС нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

«Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України», – наголосили в МВС.

16 січня президент заявляв, що потреба у споживанні електроенергії в Україні цими днями сягає 18 ГВт, внутрішні можливості дозволяють забезпечити лише 11 ГВт. «На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову», – сказав він під час пресконференції в Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



