У Херсоні зафіксували нові випадки дистанційного мінування військовими РФ – поліція

У Херсоні правоохоронці виявили нові випадки дистанційного мінування міської території російськими військовими, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни виявлено на Миколаївському шосе в районі лікарні Обласного центру служби крові», – наголосили правоохоронці.

У поліції закликали мешканців міста не пересуватися вказаним районом та попередили, що територія мінування може бути більшою.

Раніше стало відомо, що сили РФ дистанційно розкидають в Херсоні протипіхотні міни. 5 вересня у Дніпровському районі Херсона на російській міні типу «пелюстка» підірвався 13-річний хлопець – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.