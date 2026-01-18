Шість людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ – ОВА

Шість людей постраждали внаслідок російських атак у Дніпропетровській області, повідомив вранці 18 січня очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Васильківську громаду Синельниківського району противник атакував БпЛА. Постраждали шість людей. Усі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу. Виникло декілька загорянь. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу, авто», – написав Ганжа у телеграмі.

За його словами, вчора надвечір, за уточненими даними, російські війська вдарили КАБами по Покровській громаді, там пошкоджений газогін.

«Нікопольщину з вечора і вночі ворог тероризував FPV-дронами, бив з важкої артилерії. Цілив по райцентру. Горіла легкова автівка. За уточненою інформацією, через вчорашній вечірній артобстріл Нікополя, знищена надвірна споруда, потрощені сім приватних будинків, два гаражі. Зачепило лінію електропередач та газогін», – йдеться в повідомленні.

За даними голови ОВА, сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 безпілотників.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія вночі атакувала Україну понад 200 БпЛА, з яких більшість знешкодили сили ППО, проте зафіксували влучання 30 дронів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударами перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина й Одещина, відомо про двох загиблих і десятки постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.