Зеленський: відомо про двох загиблих від нічних ударів РФ, постраждали десятки людей

Дві людини загинули, десятки, зокрема дитина, постраждали внаслідок нічного російського удару по Україні, повідомив 18 січня президент Володимир Зеленський.

«Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, всього за цей тиждень російські військові запустили по Україні більше ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

«Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора», – додав президент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.