Армія РФ вдарила по приватному будинку в Харкові: загинула жінка

Російські військові вночі проти 18 січня атакували Харків ударними безпілотниками, один з яких влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинула жінка, повідомила місцева влада і Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС повідомили також про трьох поранених внаслідок удару.
«Сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації і пожежа. Горіли житловий будинкок і дах альтанки на загальній площі 150 м кв», – зазначили рятувальники.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що загиблій було 20 років, одній із постраждалих – 41.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
