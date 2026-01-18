Армія РФ вдарила по приватному будинку в Харкові: загинула жінка

Російські військові вночі проти 18 січня атакували Харків ударними безпілотниками, один з яких влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинула жінка, повідомила місцева влада і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили також про трьох поранених внаслідок удару.

«Сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації і пожежа. Горіли житловий будинкок і дах альтанки на загальній площі 150 м кв», – зазначили рятувальники.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що загиблій було 20 років, одній із постраждалих – 41.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.