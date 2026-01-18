Через обстріли РФ вода у Сумах подаватиметься за графіком зі зниженим тиском – міськрада

У неділю, 18 січня, у Сумах об’єкти комунального підприємства «Міськводоканал» перевели аварійно-резервне живлення, йдеться у повідомленні міськради.

У відомстві уточнили, що вода в оселі подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 17:00 до 22:00 – 18 січня та з 05:00 до 10:00 19.

Зазначається, що подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання.

У суботу 17 січня армія РФ атакувала авіабомбами передмістя Сум, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Гучні вибухи, які чули мешканці Сум, пов’язані з ударом керованими авіабомбами по передмістю. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Попередньо постраждали 2 особи», – зазначив він.

За словами голови ОВА, внаслідок удару РФ у місті виникли проблеми зі світом. Водночас у міській раді поінформували, що через перебої зі світлом, з 20:30 був знеструмлений один з водозаборів Сум.

«У зв’язку з цим без водопостачання тимчасово залишились мешканці району вулиць Сергія Бородаєвського, Роменської, Герасима Кондратьєва, Лихвинської Стінки, Петропавлівської, Сумської артбригади, Ярослава Мудрого та прилеглих до них вулиць», – уточнили у міськраді.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.