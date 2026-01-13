Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Дві жінки поранені через обстріл Росією Краматорська

Наслідки російського удару по Краматорську авіабомбою ФАБ-500, Краматорськ, Донецька область, 7 січня 2026 року
Наслідки російського удару по Краматорську авіабомбою ФАБ-500, Краматорськ, Донецька область, 7 січня 2026 року

Російські військові 13 січня обстріляли із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» Краматорськ на Донеччині, повідомила у телеграм-каналі міська рада.

Внаслідок обстрілу поранені дві жінки 1965 і 1969 років народження. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

«Дві жінки отримали вогнепальні осколкові поранення кінцівок і мінно-вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у міській раді Краматорська додали, що внаслідок удару пошкоджені вісім житлових будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG