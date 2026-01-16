У Києві відсьогодні обмежать зовнішнє освітлення – КМДА

У Києві відсьогодні обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

Відповідно до рішення Ради оборони Києва, архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть, інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності, там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також обмежать декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок, додають у КМДА.

Міська влада закликала місцевих жителів ощадливо споживати електроенергію – це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Влада Львівщини також повідомила, що у Львові обмежать зовнішнє освітлення будівель і споруд, а також не вмикатимуть світлову рекламу й вивіски.

15 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що усі ОВА та Київська міська військові адміністрації протягом доби мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

У грудні місцева влада повідомляла, що у Києві система зовнішнього освітлення столиці працює з урахуванням режиму енергозбереження –вуличне освітлення не вимикається повністю: на окремих ділянках його інтенсивність зменшено до 30%. При цьому, за даними «Київміськсвітло», система вуличного освітлення займає дуже малу частку (менше 1%) загального енергоспоживання столиці.

Уряд у грудні переглянув списки обʼєктів критичної інфраструктури. Як повідомлялось, були вивільнені й додані в загальну мережу 911 МВт електричної потужності. Це рішення, як очікувалось, вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

У Кабміні повідомляли, що зі списків прибирали дві категорії – споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, але цей перегляд не стосувався опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.