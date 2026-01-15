Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів, повідомила у телеграмі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, у Києві та Київській області впродовж доби проаналізують стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків, окремо – будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

Прем’єрка додала, що усі ОВА та Київська міська військові адміністрації протягом доби мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

У грудні місцева влада повідомляла, що у Києві система зовнішнього освітлення столиці працює з урахуванням режиму енергозбереження –вуличне освітлення не вимикається повністю: на окремих ділянках його інтенсивність зменшено до 30%. При цьому, за даними «Київміськсвітло», система вуличного освітлення займає дуже малу частку (менше 1%) загального енергоспоживання столиці.

Уряд у грудні переглянув списки обʼєктів критичної інфраструктури. Як повідомлялось, були вивільнені й додані в загальну мережу 911 МВт електричної потужності. Це рішення, як очікувалось, вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

У Кабміні повідомляли, що зі списків прибирали дві категорії – споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, але цей перегляд не стосувався опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.



