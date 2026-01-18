Російські військові атакували енергетичний об’єкт на Чернігівщині, є знеструмлення – обленерго

У неділю, 18 січня, російські військові атакували енергетичний об’єкт у Корюківському районі Чернігівської області, йдеться у повідомленні пресслужби обленерго.

«Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів», – повідомили у відомстві.

У «Чернігівобленерго» додали, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



