Сили РФ 20 разів атакували Дніпропетровщину: постраждала жінка, є пошкодження – влада

Протягом дня неділі, 18 січня, сили РФ понад 20 разів атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За словами місцевого чиновника, у Нікопольському районі російські війська обстріляли Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську громади. Там пошкоджені приватна оселя і гараж, обстрілом зачепило інфраструктуру й лінію електропередач.

«У Васильківській громаді Синельниківщини через ворожу атаку горіла господарська споруда на території приватного подвір’я. У Покровській громаді постраждала 43-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Солонянській громаді Дніпровського району російськими обстрілами понівечена інфраструктура та два будинки. У Грушівській громаді Криворіжжя влучанням FPV-дрону було пошкоджено приватний будинок», – зазначив Ганжа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.