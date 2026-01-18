Від початку доби на фронті відбулось майже 70 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 18 січня на фронті відбулось 69 бойових зіткнень, на п’яти напрямках бої тривають, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові уточнили, що на Північно–Слобожанському і Курському напрямках сили РФ завдали одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснили 52 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Водночас, за даними ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають, армія РФ намагається йти вперед у районі Вовчанська та у бік Нестерного, Круглого.

Відомо також, що на Костянтинівському напрямку російські військові 11 разів атакували поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

«На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити Сили оборони у районах Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Котлиного, Удачного та у бік Філії, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак», – зазначили в оперативному зведенні ЗСУ.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Варварівки, Добропілля. Одне з них триває. Під російськими авіаударами вчергове опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса та Долинка.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.