У Хмельницькому районі внаслідок удару РФ сталася пожежа на підприємстві

У Хмельницькому районі внаслідок нічного російського удару виникла пожежа на одному з підприємств, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС. Інформація щодо загиблих і травмованих не надходила», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили шість російських ударних безпілотників.

«Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки у Старокостянтинівській громаді Хмельницького району пошкоджено вікна у житловому будинку, будинку культури і приміщенні магазину. Інформація щодо загиблих і травмованих не надходила», – повідомив Тюрін.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія вночі атакувала Україну понад 200 БпЛА, з яких більшість знешкодили сили ППО, проте зафіксували влучання 30 дронів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударами перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина й Одещина, відомо про двох загиблих і десятки постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.