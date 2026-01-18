На Одещині через удар РФ виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури – влада

Російські військові в ніч проти 18 січня атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Пошкоджено виробничу будівлю, майно підприємства. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці продовжують працювати відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія вночі атакувала Україну понад 200 БпЛА, з яких більшість знешкодили сили ППО, проте зафіксували влучання 30 дронів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударами перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина й Одещина, відомо про двох загиблих і десятки постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.