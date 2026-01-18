Рютте каже, що обговорив з Трампом ситуацію в Гренландії і чекає на зустріч у Давосі

Генсек НАТО Марк Рютте у соцмережі Х повідомив, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом безпекову ситуацію в Гренландії та Арктиці.

За його словами, сторони домовилися продовжити роботу над цим питанням.

«Ми й надалі працюватимемо над цим і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Давосі пізніше цього тижня», – написав генеральний секретар НАТО.

Раніше, 17 січня, Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



