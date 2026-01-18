Сирський: Росія хоче наростити виробництво, щоб застосовувати по Україні до тисячі дронів на день

Росія має намір «суттєво наростити» виробництво, щоб мати змогу застосовувати по Україні до тисячі дронів на день, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua.

«Ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися», – повідомив головком.

За його словами, зараз Росія щоденно виробляє 404 «Шахеди» різних типів.

«Ми бачимо дії противника, і немає жодних ознак, що вони готуються до якихсь мирних переговорів або ініціатив на полі бою. Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів», – наголосив Сирський.

Він звернув увагу, що необхідно «продовжувати ефективну боротьбу, ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.