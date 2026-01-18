Зеленський каже, що Росія намагається завдати шкоди українським АЕС

Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні 18 січня.

Глава держави поінформував, що українська делегація інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари РФ по енергосистемі.

«Якби росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет», – зазначив глава держави.





Також за словами президента, сили РФ протягом всього тижня атакували об’єкти «Нафтогазу» у різних регіонах України – останній був по газовидобутку і він стався 17 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.