«Наступні 30 днів будуть складними»: голова енергетичного комітету розповів, у яких містах ситуація найгірша

Наступні кілька тижнів будуть складними для української енергосистеми, а ситуація з електропостачанням і теплом у низці регіонів може й надалі погіршуватися – про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Ви хочете запитати, чи буде в нас складніший період, ніж зараз? Наступні 30 днів у нас будуть складні. Я іноді чую, що з 15 січня стане краще або з наступного тижня стане краще – і в кінці маленькими буквами додають: за умови, що не буде нових обстрілів. Але з великою ймовірністю нові обстріли будуть. Тому ці «хороші новини» – воно, звичайно, добре, але якщо ви питаєте мою думку, то я вважаю, що до 15-20 лютого ситуація буде складна. Вона може стати легшою, коли трохи спадуть морози – десь під кінець цього тижня», – зазначив Герус.

«Далі починається довший світловий день, сонце вище, сонячна генерація почне краще працювати – вона у нас розподілена і є в багатьох регіонах, тому одразу почне допомагати. І ми це відчуємо – десь з 15-20 лютого вдень ми будемо мати більше електроенергії. Наступні 30 днів будуть непрості. Це треба розуміти і, за можливості, до цього готуватися», – додав він.

За його словами, найскладніша ситуація наразі в Одеській області та в Одесі.

«З моєї точки зору, ситуація найгірша в Одеській області і в Одесі. Останнім часом вона погіршується по Харкову. Складна ситуація в Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Запоріжжі і Києві», – зазначив депутат.

Голова комітету також зауважив, що виміряти, яке місто було підготовлене краще, – складно. За його словами, останнім часом Київ й енергетична інфраструктура навколо нього стали однією з головних цілей російських атак.

«Безумовно, з початку війни Харків набагато більше постраждав, там було більше прильотів і складніше життя. Тут сумнівів немає. Але якщо брати останні півтора місяці, то енергетичні об’єкти Києва, київського енергокільця, постраждали більше – атак по них було більше, ніж по енергетичних об’єктах Харкова. Тому і в Києві ситуація гірша», – каже Герус.

Водночас депутат не погодився з твердженнями, що нинішня ситуація є наслідком повного провалу підготовки. «Багато чого було зроблено, і ситуація могла бути гіршою, аніж вона є сьогодні. А гірше – це коли не 19 будинків без опалення, а 1900, чи коли світла в нас немає не 3,5 або 4 черги, а коли немає 5 черг», – зазначив Герус.

Він також нагадав, що повний блекаут в Україні відбувався лише один раз – у листопаді 2022 року. «Більше такого, щоб у всій країні повністю лягла енергосистема, не було. Тому сьогоднішня ситуація значною мірою ще спричинена емоційністю, адже ситуація дійсно складна і погана. І, безумовно, мало кого цікавить, що могло бути гірше – більшість людей цікавить, чому не краще», – додав він, зауваживши, що постфактум «завжди видно, що можна було зробити краще».

Герус наголосив, що стратегічним рішенням залишається розвиток розподіленої генерації з фокусом на центральні та східні регіони.

Також депутат закликав громадян зважати на рекомендації місцевої влади у випадках, коли в будинках немає тепла. «Якщо є можливість і в будинку дуже холодно або немає опалення, поїхати на тиждень – це доречна порада», – зазначив Герус.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 січня заявив, що Росія підготувалася до масованого удару по Україні, і закликав бути уважними до повітряних тривог.

Напередодні Зеленський заявляв, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.