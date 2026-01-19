Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару й очікує моменту

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 січня заявив, що Росія підготувалася до масованого удару по Україні, і закликав бути уважними до повітряних тривог.

«Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні пресслужба уряду повідомила, що міністр енергетики Денис Шмигаль під час розмови з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі розповів про «підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції».

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.