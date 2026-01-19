Шмигаль розповів голові МАГАТЕ про підготовку Росії до ударів по підстанціях українських АЕС

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів розмову з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі, повідомляє пресслужба Міненерго 19 січня.

Як уточнює пресслужба, урядовець розповів Ґроссі про «підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції».

Сторони за підсумками обговорення домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників атомних електростанцій та очільників місій МАГАТЕ, які працюють на обʼєктах. Вони також обговорили потребу в організації позачергової зустрічі керівної ради агентства для «оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему».

Ґроссі, за повідомленням, повідомив, що МАГАТЕ готує звіт і методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.

Шмигаль вказав на стратегічне значення подальшої присутності місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах.

«МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення», – додав він.





Водночас Шмигаль наголосив на неприпустимості переміщення місії МАГАТЕ в тимчасово окуповані регіони України через територію Росії.

Агентство та Ґроссі наразі не коментували зустріч публічно.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.



