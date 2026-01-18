МАГАТЕ: почався ремонт резервної ЛЕП біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє про початок ремонту на резервній лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції.

«Важливі ремонтні роботи на ключовій резервній лінії електропередачі Феросплавна-1 330 кВ, що з’єднує ЗАЕС з енергомережею, розпочалися в рамках чергового перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи проводить українська бригада, а команда МАГАТЕ на місці контролює хід робіт, додали в агентстві.

16 січня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про згоду України й Росії на запровадження локального припинення вогню, що дозволить розпочати ремонт, зазначивши, що технічні працівники України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, пошкодженій та відключеній в результаті військових дій 2 січня, найближчими днями.

У МАГАТЕ зазначили, що відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.