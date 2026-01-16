МАГАТЕ заявило про згоду України та Росії на локальне перемир’я для ремонту ЛЕП

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про згоду України та Росії на запровадження локального припинення вогню, що дозволить розпочати ремонт на останній резервній лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



Очікується, що технічні працівники України розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, пошкодженій та відключеній в результаті військових дій 2 січня, найближчими днями. У МАГАТЕ зазначають, що відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ.



Група МАГАТЕ спостерігатиме за ремонтними роботами.



«МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати», – заявив Гроссі.

Читайте також: Запорізька АЕС потребуватиме «спеціального статусу» в разі укладення мирної угоди – Гроссі

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



