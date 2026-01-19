Сибіга доручив дипустановам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки українців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив усім українським закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів для допомоги українцям «у час екстремальних зимових морозів і брутального російського терору».

«Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки. Нагадаю, наші сусіди проявили справжнє польське лідерство і зібрали вже понад сорок мільйонів гривень в ході акції «Тепло для Києва». Дякую кожному з майже 24-х тисяч благодійників. Ми завжди памʼятатимемо вашу солідарність у складний час», – йдеться в публікації міністра в соцмережі X.

За його словами, нині потрібно масштабувати польську акцію на інші країни світу.

«Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти – відгукнутися на цей заклик. Ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення і всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують. Частинка вашого тепла рятуватиме українські сім’ї, українських дітей», – заявив голова МЗС.

«Це не просто про донати – це про відчуття, що ми не самі. Це про віру, що Росії не вдатися нас зламати своїм зимовим терором», – додав він.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві й на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.