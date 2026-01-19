Зеленський про ситуацію в енергетиці: для Києва залучили додаткові бригади з інших регіонів

Президент Володимир Зеленський 19 січня повідомив про селекторну нараду щодо ситуації з енергетикою в «тих регіонах, де найскладніше»:

«Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній».

Зеленський розповів, що міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про темпи відновлення та конкретні заходи для стабілізації енергосистеми.





«Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи», – додав голова держави.

Також голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про постачання додаткових генераторів і сформований запас обладнання. Зеленський подякував партнерам, які «реально допомагають», і додав, що на нараді визначили окремі завдання для Служби безпеки України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішою ситуація в енергетиці є на Київщині, Харківщині та Запоріжжі – разом із обласними центрами цих регіонів. Він також заявляв, що протягом 18 січня має бути виправлена ситуація в Одесі.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



