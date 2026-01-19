ДТЕК: через нічну атаку РФ пошкоджений енергообʼєкт в Одесі

Російські війська вночі значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.



У ДТЕК повідомляють, що через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.



«Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти», – йдеться у повідомленні.

Як заявляв напередодні президент України Володимир Зеленський, найскладнішою ситуація в енергетиці є на Київщині, Харківщині та Запоріжжі – разом із обласними центрами цих регіонів. Він також заявляв, що протягом 18 січня має бути виправлена ситуація в Одесі.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



