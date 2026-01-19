Сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах –Міненерго

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, на ранок були знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях, повідомили в Міністерстві енергетики.



За повідомленням, у Києві та Київській області ситуація залишається складною, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози – над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів.

У Міненерго вкотре закликали споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години вранці та ввечері.

«Чернігівобленерго» повідомляє, що протягом ночі армія РФ пошкодила п’ять важливих енергооб’єктів у Чернігівській області – знеструмлені десятки тисяч споживачів. Компанія ДТЕК також повідомила про значне пошкодження енергетичного обʼєкта в Одесі, без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

Російські війська вночі значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.



У ДТЕК повідомляють, що через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.

Як заявляв напередодні президент України Володимир Зеленський, найскладнішою ситуація в енергетиці є на Київщині, Харківщині та Запоріжжі – разом із обласними центрами цих регіонів. Він також заявляв, що протягом 18 січня має бути виправлена ситуація в Одесі.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через масовані атаки РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалене для максимальної координації роботи всіх служб у столиці, регіонах та громадах.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



