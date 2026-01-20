ЧАЕС заживлена від об’єднаної енергосистеми після нічної атаки РФ на енерговузли – Міненерго

Чорнобильська АЕС заживлена від об’єднаної енергосистеми України після нічної російської атаки, повідомило Міністерство енергетики.

У Міненерго нагадали, що в ніч проти 20 січня внаслідок масованого ракетно-дронового удару були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

«Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий безпечний конфайнмент і сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику й в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива і справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак», – наголосили у міністерстві.

За повідомленням, прямої загрози для населення і довкілля немає, енергетики і персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.

«Міністерство енергетики України наголошує: такі дії агресора є абсолютно неприпустимими. Це грубе й цинічне порушення всіх основоположних принципів ядерної і радіаційної безпеки. Створюючи ризики знеструмлення об’єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту», – заявили у Міненерго.

Міністерство енергетики наголосило на необхідності організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему, про яку говорили перший віцепремʼєр – міністр енергетики України Денис Шмигаль і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Раніше сьогодні в МАГАТЕ заявили, що через російські атаки вранці 20 січня пошкоджені кілька українських електричних підстанцій, які мають «ключове значення» для забезпечення ядерної безпеки.

«Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції», – зазначено у повідомленні.

За словами Ґроссі, МАГАТЕ «активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

1 жовтня 2025 року внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на об’єктах ЧАЕС відбулося тимчасове знеструмлення, яке тривало близько трьох годин. Тоді без електропостачання залишилися Новий безпечний конфайнмент і сховище відпрацьованого палива.

На початку 2025 року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.