У Києві відновили водопостачання, тепло почнуть повертати вранці – Шмигаль

У Києві відновили водопостачання, а тепло планують почати повертати вранці 21 січня, повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«У Києві відновили водопостачання. Система набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Через обстріл були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури», – зазначив Шмигаль ввечері 20 січня за результатами роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві й області.

Щодо енергетики, то, за його словами, ситуація залишається складною.

«Утім ліквідація наслідків атаки триває. Ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно. Паралельно буде переглянута робота об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам. Доручив провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей», – зазначив Шмигаль.

За словами міністра, Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго, решту очікують «у найкоротші терміни».

«Щодо теплопостачання. Після нічної атаки в столиці чотири тисячі будинків залишаються без тепла в оселях. Тривають роботи з його відновлення. Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян», – додав Шмигаль.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, зі свого боку, повідомив, що в Києві працюють додаткових 68 аварійних бригад: 43 від «Укрзалізниці» і 25 з інших регіонів України.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що в Києві на вечір 20 січня без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, світла немає у понад чотирьох тисячах багатоповерхівок.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.