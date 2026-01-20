Свириденко анонсувала пакети енергетичної допомоги від кількох країн

Уряд працює над залученням допомоги для енергетики від країн-партнерів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 20 січня.

«Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою», – заявила вона.

Також наступного тижня Фонд підтримки енергетики України отримає 25 мільйонів євро від Ірландії, додала голова уряду.

Вона подякувала партнерам за підтримку і вже надану енергетичну допомогу у вигляді внесків до Фонду підтримки енергетики та резервного обладнання:

«Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів».





Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Німеччина надала Україні 60 мільйонів євро додатково на підтримку ураженої російськими ударами енергетики.

12 січня уряд Норвегії оголосив про надання Україні пакету екстреної допомоги у розмірі 340 мільйонів євро для підтримки енергетичного сектору та допомоги українській владі у підтримці критично важливих послуг.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



