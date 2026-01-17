Сибіга подякував Німеччині за додаткові 60 млн євро на підтримку енергетики України

Німеччина надала Україні 60 мільйонів євро додатково на підтримку ураженої російськими ударами енергетики. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, подякувавши за допомогу німецькій стороні.

«Я високо ціную додатковий пакет допомоги Німеччини у розмірі 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Ця допомога допоможе зберегти тепло та захист наших людей шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів. Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини», – написав український міністр у мережі Х.

Раніше цього тижня Велика Британія оголосила про надання додатково на підтримку енергетики України 20 мільйонів фунтів стерлінгів (це близько 26,8 мільйона доларів).

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.



