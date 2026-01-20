Через атаку РФ знеструмлені споживачі у Києві та шести областях – Міненерго

Унаслідок чергової атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.



За даними міністерства, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні – через морози зростає навантаження на енергосистему, як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині.

В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів, додають в Міненерго.

Компанія ДТЕК повідомила, що внаслідок нічної атаки РФ по енергообʼєктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян, електрику вже відновили у 162 тисячах домівок.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



