Голова МЗС Німеччини прокоментував удари Росії по українській енергетиці

Німеччина продовжить підтримувати Україну в її опору російській агресії, заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль. Таким чином він прокоментував останній удар російської армії по енергетичній інфраструктурі України вночі проти 20 січня.

«У найхолоднішу зиму від початку (повномасштабної – ред.) війни, Путін накриває Україну хвилями атак на цивільну інфраструктуру – як він це зробив знову минулої ночі. Сотні тисяч людей залишилися без опалення, електрики та гарячої води. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі проти Путіна», – заявив дипломат.

Він нагадав про пакет допомоги на 60 мільйонів євро, який Німеччина виділяє на енергетичну допомогу Україні. За словами Вадефуля, він включає, зокрема, аварійні генератори, паливо та опалення, «щоб план Путіна зламати опір провалився».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.



