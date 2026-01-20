Умєров повідомив про зустрічі в Давосі із радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії

Очільник української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у Давосі представники України провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

За його словами, вони синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.

Попереду – наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України, повідомив Умєров, не деталізуючи з ким саме мають відбутися переговори.

У Давосі (Швейцарія) триває Всесвітній економічний форум, у якому беруть участь низка лідерів та представників іноземних держав.

На тлі масованої атаки РФ президент Володимир Зеленський повідомив, що поки що він залишається в Україні, але допускає, що він може поїхати в Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Раніше Politico писало, що Білий дім поки що не призначив двосторонню зустріч Трампа та Зеленського. Видання називає середу ключовим днем для дискусій щодо України, пов’язуючи це з тим, що Трамп на 21 січня запланує зустріч з лідерами «Коаліції охочих», що об’єднує союзників Києва. Вони, як зазначають журналісти, мають намір попросити Трампа схвалити гарантії безпеки, погоджені раніше цього місяця в Парижі для повоєнної України – у рамках ширших мирних переговорів під керівництвом Сполучених Штатів.

Раніше очільник української переговорної групи Рустем Умєров заявив, що переговори з представниками США щодо припинення війни продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня. Також, за даними ЗМІ, в Давос на форум приїде спеціальний посланець російського президента Кирило Дмитрієв.



