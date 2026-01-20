Зеленський розповів, чи планує на тлі атаки РФ їхати в Давос для участі в форумі

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує брати участь у Всесвітньому економічному форумі, який нині триває в Давосі.



«Я провів відповідні консультації (щодо енергетики) з енергетичним штабом, також онлайн та оффлайн-зустрічі – це пріоритет. Безумовно, я обираю Україну, а не економічний форум. Але все може змінитися кожну хвилину, тому що важливо закінчити цю війну – і план процвітання, і гарантії безпеки є дуже важливими документами», – сказав він журналістам.



За його словами, для завершення роботи на цими документами залишається «остання миля».



«Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть енергетичні пакети або додаткові рішення щодо ППО, безумовно буду їхати. Але поки що в мене є виклики в Україні. Подивимось, поки що я на місці», – додав Зеленський.

Президент повідомив, що ввечері в нього запланована ще одна зустріч щодо ситуації з енергетикою. Але висловив сподівання, якщо поїде до Давосу, то у нього буде зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Якщо поїду, впевнений, наші команди про це говорять, то зустріч буде. У нас завжди зустрічі з якимись результатами. Завжди зустрічі з США повинні закінчуватися якоюсь конкретикою», – зазначив він.

Раніше Politico писало, що Білий дім поки що не призначив двосторонню зустріч Трампа та Зеленського. Видання називає середу ключовим днем для дискусій щодо України, пов’язуючи це з тим, що Трамп на 21 січня запланує зустріч з лідерами «Коаліції охочих», що об’єднує союзників Києва. Вони, як зазначають журналісти, мають намір попросити Трампа схвалити гарантії безпеки, погоджені раніше цього місяця в Парижі для повоєнної України – у рамках ширших мирних переговорів під керівництвом Сполучених Штатів.

Раніше очільник української переговорної групи Рустем Умєров заявив, що переговори з представниками США щодо припинення війни продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня. Також, за даними ЗМІ, в Давос на форум приїде спеціальний посланець російського президента Кирило Дмитрієв.







