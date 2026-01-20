Зеленський провів енергетичний селектор: обговорили наслідки атаки та оновлену тактику військ РФ

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участі всіх урядових посадовців, які задіяні в ліквідації наслідків.



За його даними, зараз найбільші складнощі є в Києві, в частині Київської області, у Харкові. На нараді окремо обговорили ситуацію на Дніпропетровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області.



Зеленський повідомив, що командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо перших фактів про оновлену тактику військ РФ.



«Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі США, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики. Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання», – написав він у телеграмі.



За інформацією Зеленського, щонайменше частина ракет, які війська РФ застосували в цьому ударі, вироблена вже цьогоріч.



«Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали», – додав президент.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня війська РФ атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними та 15 крилатими ракетами, а також 339 ударними БпЛА, близько 250 із них – «Шахеди». Основний напрямок удару – Київщина.

Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



