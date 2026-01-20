Politico: зустріч Трампа та Зеленського у Давосі поки що не призначена

Білий дім поки що не призначив двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському місті Давос, де цього тижня відбувається щорічний Всесвітній економічний форум, пише видання Politico.



За словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним, Зеленський дуже хотів би особистої зустрічі, а від Білого дому виходить небажання її проводити.

«Зеленський завжди зустрічався б з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважують витрати, і якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші», – сказав співрозмовник видання.



Середу Politico називає ключовим днем для дискусій щодо України, пов’язуючи це з тим, що Трамп на 21 січня запланує зустріч з лідерами «Коаліції охочих», що об’єднує союзників Києва. Вони, як зазначає видання, мають намір попросити Трампа схвалити гарантії безпеки, погоджені раніше цього місяця в Парижі для повоєнної України – у рамках ширших мирних переговорів під керівництвом Сполучених Штатів.

The Telegraph із посиланням на західних офіційних осіб 9 січня писав, що Володимир Зеленський розраховував вирушити до Білого дому минулого тижня, щоб завершити узгодження як плану відновлення України, так і угоди про гарантії безпеки після припинення війни. Але європейські прихильники українського президента з «Коаліції охочих», за даними газети, відмовили його від поїздки і запропонували Давос як більш підходящий майданчик для зустрічі з Трампом. За словами офіційних осіб, план полягає в тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди – ключової глави мирного плану США.

У швейцарському Давосі в понеділок, 19 січня, розпочалася цьогорічна п’ятиденна зустріч Всесвітнього економічного форуму.



