Reuters: спецпосланець Путіна Дмитрієв відвідає Давос, де зустрінеться з представниками США

Спеціальний посланець російського президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відправиться цього тижня до швейцарського курорту Давос і проведе зустрічі з членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму, повідомили Reuters два джерела, обізнані про візит, на умовах анонімності.

Як пише журналіст видання Axios Барак Равід із посиланням на джерело, спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведуть з Дмитрієвим щодо припинення війни в Україні.

Очільник української переговорної групи Рустем Умєров заявив, що переговори з американськими чиновниками щодо вирішення майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня.

Трамп особисто візьме участь у цьогорічній щорічній зустрічі, після того як минулого року виступив перед учасниками форуму за допомогою відеозв’язку. Його супроводжуватиме велика американська делегація.

Кремль заявив, що готується прийняти в Москві посланця Трампа Стіва Віткоффа і зятя Трампа Джареда Кушнера для проведення мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

Дмитрієв у грудні відвідав США і провів дводенні переговори з Віткоффом і Кушнером. Після повернення з поїздки він проінформував Путіна.

Пізніше Віткофф і Кушнер зустрілися з представниками України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Умеровим. Віткофф назвав переговори «продуктивними та конструктивними».

Трамп і Путін обговорили війну в Україні під час телефонної розмови 29 грудня, яку Білий дім назвав «позитивною».

В інтерв’ю Reuters 14 січня Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди, що різко контрастує з заявою європейських лідерів.

У швейцарському Давосі в понеділок, 19 січня, розпочинається цьогорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Цього року п’ятиденний захід проходить під гаслом A Spirit of Dialogue («У дусі діалогу» - ред.) та відбувається в умовах загострення міжнародної політичної напруженості.