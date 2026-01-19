ISW: Кремль, ймовірно, використовує інтерв’ю Медведчука для виправдання відмови Росії від мирних зусиль

Кремль, ймовірно, використовує недавнє інтерв’ю прокремлівського політика Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють в держзраді, для того, щоб виправдати відмову Росії від мирних зусиль для вирішення війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що Москва використовує Медведчука – засновника в Росії організації «Другая Украина» – для того, щоб робити більш радикальні заяви, ніж російський президент Володимир Путін і самі кремлівські чиновники, від імені України, а російські ЗМІ поширили їх, щоб підготувати російське населення до відмови Кремля від миру в найближчому майбутньому на тлі триваючих переговорів між США, Україною та Європою.

ISW продовжує вважати, що Кремль, ймовірно, має намір відкинути будь-яку мирну пропозицію, яка не задовольняє всі вимоги Росії, включаючи умови, що є результатом останніх переговорів.

Напередодні колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук, пов’язаний з Кремлем і близький особистий соратник російського президента Володимира Путіна, заявив в інтерв’ю російському інформаційному агентству ТАСС 18 січня, що «в 2026 році миру в Україні не буде». Він також повторив твердження, що «час на боці Кремля», і підкреслив рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей без переговорів з Україною.

Як зауважують в Інституті вивчення війни, Медведчук також повторив давню риторику Кремля, яка помилково представляє вторгнення Росії в Україну як війну проти Заходу, стверджуючи, що український уряд є нелегітимним, і відкидаючи українські вибори (які сам Кремль вимагав для забезпечення мирної угоди) на будь-яких умовах, крім умов Росії.

Читайте також: Медведчуку і його 12 союзникам повідомили про підозру за співпрацю зі спецслужбами РФ – ОГП, СБУ



Аналітики звертають увагу, що Путін і чиновники Кремля неодноразово використовували цю риторику, щоб підкреслити прихильність Росії до своїх початкових воєнних цілей і свою теорію перемоги, яка стверджує, що російська армія і економіка можуть витримати довше, ніж Україна і західна підтримка України – теорію, яку Захід може допомогти спростувати, надаючи підтримку Україні.

Ці заяви Медведчука зроблені на тлі триваючих мирних переговорів між США, Європейським Союзом та Україною щодо розробки мирного плану, а також останнього раунду переговорів між Україною та США, який відбувся 16 січня в Маямі.

Медведчук у минулому був одним із найбагатших людей України, а також політиком, лідером фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Кума російського президента обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Українські правоохоронці затримали його в квітні 2022 року. У вересні того ж року Медведчука передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.



