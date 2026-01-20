Фон дер Ляєн у Давосі назвала тарифи Трампа помилкою та представила план ЄС щодо Гренландії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 20 січня назвала запровадження тарифів президентом США Дональдом Трампом щодо 8 країн, які взяли участь у військових навчаннях в Гренландії, «помилкою, особливо у відносинах між давніми союзниками».

За її словами, запровадження додаткових тарифів підриває довіру між партнерами та може спровокувати «низхідну спіраль», яка лише посилить позиції спільних противників Заходу.

Вона нагадала, що ЄС і США вже погодили торговельну угоду торік у липні, і наголосила, що «в політиці, як і в бізнесі, угода є угодою».



«Наша відповідь буде рішучою, єдиною та пропорційною. Але, окрім цього, ми повинні діяти стратегічно. Саме тому ми працюємо над пакетом заходів на підтримку безпеки Арктики», – додала президентка Єврокомісії.



Безпека Арктики може бути забезпечена лише спільними зусиллями Європи та США, наголосила фон дер Ляєн.



Вона представила план Європейського Союзу, який передбачає повну солідарність із Гренландією та Данією. «Суверенітет і територіальна цілісність їхніх територій є предметом, що не підлягає обговоренню», – сказала фон дер Ляєн, окреслюючи перший принцип.



Другий елемент плану передбачає значне нарощування інвестицій ЄС у гренландську економіку. Третій – співпрацю зі США та всіма партнерами щодо ширшої безпеки Арктики.



«Ми повинні спрямувати зростання оборонних витрат на створення європейської криголамної спроможності та іншого обладнання, життєво важливого для безпеки Арктики. Четверте – в тому ж дусі – нам потрібно працювати з усіма регіональними партнерами для зміцнення спільної безпеки», – заявила фон дер Ляєн і назвала такі країни для посилення безпекових партнерств як Велика Британія, Канада, Норвегія та Ісландія.



Водночас фон дер Ляєн відзначила зусилля Дональда Трампа, спрямовані на просування мирного процесу щодо України.



«Ми визнаємо роль Президента Трампа у просуванні мирного процесу й тісно співпрацюватимемо зі Сполученими Штатами. Україна повинна перебувати в позиції сили», – сказала фон дер Ляєн.



Вона також підкреслила, що поточні геополітичні зміни роблять необхідним рух Європи до нової незалежності, зокрема в економічній, оборонній та безпековій сферах.



«Тектонічні зміни, які ми переживаємо сьогодні, є можливістю, а фактично необхідністю, збудувати нову форму європейської незалежності», – заявила президентка Єврокомісії.



Вона нагадала, що вживала термін про «європейську незалежність» так само торік, але тоді була здивована скептичними реакціями. Але зараз, за її словами, сформувався реальний консенсус довкола цього.



«Суть у тому, що світ змінився назавжди. І ми повинні змінюватися разом із ним», – завершила промову фон дер Ляєн.

З 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита щодо низки європейських країн через «питання Гренландії», повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, під нові тарифи підпадуть Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Президент США не уточнив, яких саме товарів стосуватимуться мита, а також не пояснив деталей рішення, обмежившись згадкою «гренландського питання».

У швейцарському Давосі триває зустріч Всесвітнього економічного форуму. Трамп заявив, що погодився на зустріч «різних сторін» у Давосі щодо Гренландії.



«Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі, Швейцарія. Як я чітко сказав всім, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Повернення назад неможливе – з цим усі згодні! США – найпотужніша країна на земній кулі, безумовно…Ми – єдина сила, яка може забезпечити мир у всьому світі – і це робиться, просто кажучи, через силу», – написав він у своїх соцмережах.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.