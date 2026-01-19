FT: у Євросоюзі готують тарифи на 93 мільярди євро у відповідь на погрозу Трампа щодо Гренландії

У Євросоюзі розглядають можливість запровадження тарифів на суму 93 мільярди євро проти США або обмеження доступу американських компаній до ринку блоку у відповідь на погрози Дональда Трампа союзникам НАТО, які виступають проти його кампанії щодо захоплення Гренландії, повідомляє Financial Times.

За словами офіційних осіб, причетних до підготовки, заходи у відповідь розробляються, щоб надати європейським лідерам важелі впливу на ключових зустрічах з президентом США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.

Вони намагаються знайти компроміс, який дозволить уникнути глибокого розриву в західному військовому альянсі, що створить екзистенційну загрозу для безпеки Європи.

За даними видання, список тарифів був підготовлений минулого року, але його дію було призупинено до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни. У неділю 27 послів ЄС обговорили його разом із так званим інструментом проти примусу (ACI), який може обмежити доступ американських компаній до внутрішнього ринку, оскільки блок намагався вирішити, як реагувати на погрозу президента США ввести тарифи.

Франція закликала блок завдати удару у відповідь за допомогою ACI, який ніколи не використовувався з моменту його схвалення у 2023 році. Цей інструмент включає інвестиційні обмеження та може обмежити експорт послуг, таких як ті, що надаються великими технологічними компаніями США в ЄС.

Париж і Берлін координують спільну відповідь, а їхні відповідні міністри фінансів мають зустрітися в Берліні в понеділок, перш ніж вирушити до Брюсселя на зустріч зі своїми європейськими колегами, сказав помічник французького міністерства.

Читайте також: Китай і Росія святкують – Каллас про погрози Трампа митами через Гренландію

Хоча багато інших країн-членів ЄС висловили підтримку вивченню того, як ACI може бути застосовано проти США, більшість закликала до діалогу з Трампом, перш ніж висловлювати прямі погрози відплатою, повідомили FT дипломати, ознайомлені з обговореннями.



На крок до відплати найбільші партії в Європейському парламенті цими вихідними заявили, що вони відкладуть заплановане голосування щодо заходів, які б знизили тарифи ЄС на американські товари в рамках торговельної угоди, укладеної минулого року.



Трамп, який буде присутній на швейцарському форумі в середу та четвер, планує провести приватні переговори з європейськими лідерами, включаючи президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, а також взяти участь у ширшому обговоренні між західними країнами, які підтримують Україну.



Радники з національної безпеки із західних країн зустрінуться в Давосі в понеділок вдень. Спочатку переговори мали бути зосереджені на Україні та поточних мирних переговорах, спрямованих на припинення вторгнення Росії в країну, але були переглянуті, щоб дати час обговорити кризу навколо Гренландії, повідомили два чиновники, проінформовані про підготовку.



Міністерство закордонних справ Швейцарії, яке приймає зустріч, заявило, що «не коментуватиме учасників чи теми».

17 січня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



