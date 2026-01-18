Доступність посилання

Кошта оголосив про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо Гренландії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання надзвичайного саміту ЄС через напруженість навколо Гренландії, йдеться у повідомленні його пресслужби.

За словами Кошти, країни ЄС підтвердили єдність у дотриманні принципів міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету, а також висловили підтримку Данії та Гренландії.

У заяві також йдеться про спільну оцінку трансатлантичної безпеки в Арктиці та необхідність координації в межах НАТО. Окремо Кошта зазначив, що в Євросоюзі вважають запровадження тарифів таким, що «може підірвати трансатлантичні відносини і суперечить торгівельній угоді між ЄС і США».

Крім того, президент Європейської ради заявив про готовність Євросоюзу «захищатися від будь-яких форм примусу, водночас продовжуючи діалог зі Сполученими Штатами з питань спільного інтересу».

«Надзвичайне засідання Європейської ради має відбутися найближчими днями, дату та порядок денний оголосять окремо», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 17 січня, Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.

