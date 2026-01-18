Кошта оголосив про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо Гренландії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання надзвичайного саміту ЄС через напруженість навколо Гренландії, йдеться у повідомленні його пресслужби.

За словами Кошти, країни ЄС підтвердили єдність у дотриманні принципів міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету, а також висловили підтримку Данії та Гренландії.

У заяві також йдеться про спільну оцінку трансатлантичної безпеки в Арктиці та необхідність координації в межах НАТО. Окремо Кошта зазначив, що в Євросоюзі вважають запровадження тарифів таким, що «може підірвати трансатлантичні відносини і суперечить торгівельній угоді між ЄС і США».

Крім того, президент Європейської ради заявив про готовність Євросоюзу «захищатися від будь-яких форм примусу, водночас продовжуючи діалог зі Сполученими Штатами з питань спільного інтересу».

«Надзвичайне засідання Європейської ради має відбутися найближчими днями, дату та порядок денний оголосять окремо», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 17 січня, Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



